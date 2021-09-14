К 15 сентября в Мурманской области не должно остаться домов без отопления

К 15 сентября во всех домах Мурманской области должно быть тепло. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году отопительный сезон в Мурманской области начался раньше, чем было положено по нормативу - 1 сентября. Всем ответственным за подачу тепла дали шесть дней для решения разных проблем, и к 7 сентября во всех домах должны были быть горячие батареи. Но этого не случилось.

Северяне жалуются на холод в домах. Где-то причиной стал капремонт сетей, где-то случился прорыв. Губернатор поручил к 15 сентября разобраться с каждым адресом.

- В среду не должно остаться домов, где есть проблемы с теплом. Я прошу каждого главу администрации совместно с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями взять на контроль все адреса, где проблемы с отоплением точечно еще остались. А Госжилинспекцию прошу привлекать к ответственности нарушителей с учетом своих полномочий, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: куда надо жаловаться, если нет отопления.

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