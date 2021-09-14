Житель Кандалакши перебирал ножи во время убийства любимой

Мужчина специально взял нож побольше, чтобы убить сожительницу. Фото: СКР по Мурманской области
В Кандалакше будут судить 37-летнего мужчину, которого обвиняют сразу по двум уголовным статьям: умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, и убийство. Как уточнили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ночью 27 июня этого года он убил свою любимую женщину.
- Злоумышленник поссорился с сожительницей, взял нож и нанес ей один удар ножом в область груди, причинив тем самым легкий вред здоровью, после чего взял на кухне другой нож, которым с целью убийства нанес удар в область живота. От полученных телесных повреждений 31-летняя северянка скончалась в больнице, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.
Мужчину заключили под стражу, свою вину он признает.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Убивший собутыльника мужчина в Мурмашах предстанет перед судом. Следствие закончено, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru