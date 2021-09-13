Прокуратура проводит проверку после посадки самолета рейса Москва - Архангельск

Прокуратура проверит все обстоятельства происшествия. Фото: Иван ВИСЛОВ

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после инцидента с самолетом авиакомпании «Россия», который летел из Москвы в Архангельск.

- Проверка соблюдения безопасности на воздушном транспорте проводится в связи с уходом самолета на второй круг при посадке в аэропорту Талаги. Рейс № 6993 выполнялся 12 сентября. На борту находилось 47 пассажиров. Посадка совершена благополучно, пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры. Ситуация находится под контролем.

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