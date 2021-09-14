Охотоведы провели проверку по медведю на кладбище Мурманска

Следы медведя нашли среди могил. Фото: vk.com/murmanskgroup

На прошлой неделе стало известно, что на городском кладбище Мурманска нашли медвежьи следы. Информацию оперативно передали в министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, где провели проверку.

- Следы были старые. Медведь вышел к могилам, прошел по краю кладбища и ушел в лес, - сообщил "КП"-Мурманск" начальник отдела Государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Каск.

Напомним: в Ковдоре на территорию ГОка вышла медведица с малышами. Если она и дальше будет появляться вблизи людей, ее и детенышей застрелят.

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