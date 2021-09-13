Думал, что не узнают: Сотрудник пекарни в Ловозере украл из кассы заведения 20 тысяч рублей

Сотрудники полиции забрали у мужчины деньги и вернули законному владельцу. Похоже, северянину придется искать новую работу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Представителю пекарни в Ловозерском районе пришлось обращаться в полицию после того, как из сейфа заведения кто-то украл более 20 тысяч рублей.

На место происшествия прибыли стражи порядка и установили, что следы взлома отсутствуют. Правоохранители опросили возможных свидетелей, а также изъяли отпечатки пальцев. Известно, что в сейф фактически имелся свободный доступ. Ключи от него хранились в определенном месте, о котором знали работники пекарни. Таким образом, вора быстро вычислили.

- Подозреваемого задержали по месту жительства. Им оказался ранее не судимый 29-летний работник этой пекарни. Он признал свою вину и отметил, что соблазн легкой наживы побудил его пойти на это преступление. Зная о наличии видеокамеры в помещении, он выключил свет и, воспользовавшись ключом, похитил деньги, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сотрудники полиции забрали у мужчины деньги и вернули их законному владельцу. Похоже, северянину придется теперь искать новую работу.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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