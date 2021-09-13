Пенсионерка из Мурманска перевела мошенникам миллион рублей на 60 телефонных номеров

После того, как мурманчанка получила кредит в банке и сняла все деньги, ей тут же позвонили и сказали, что нужно отправить деньги на "безопасные счета". Фото: Антон ЗАБИРОВ

Еще одна жительница Мурманска стала жертвой мошенников и отдала им крупную сумму денег. Об этом рассказал сын пожилой северянки.

- Поступил звонок из Москвы. Человек представился следователем и заявил, что возбуждено какое-то дело о мошенничестве и на маму оформили кредиты. Он отметил, что ей, скорее всего, придется их выплачивать и надо срочно что-то делать. Мама дико перепугалась, - поделился в паблике "Мурманск" Вадим Макаров.

Тут же женщине позвонили якобы из службы безопасности Центробанка, долго пугали, что на нее оформляют множество кредитов. В приказном порядке абонент заявила, что нужно пойти в банки и оформить там кредиты на себя, чтобы "опередить мошенников". Перепуганная пенсионерка так и поступила.

- Мошенники звонили ей на протяжении нескольких дней, контролировали все ее действия и требовали никому не рассказывать об этом, иначе якобы могут быть какие-то последствия, - сообщил северянин.

После того как мурманчанка получила кредит в банке и сняла все средства, ей тут же позвонили и сказали, что нужно отправить деньги на "безопасные счета". В итоге женщина перевела аферистам почти миллион рублей на 60 мобильных номеров. Спустя пару дней о случившемся узнала семья пенсионерки и обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело.

- В итоге на моей маме кредиты, которые теперь нужно отдавать. Сумма - около 1,5 миллиона рублей. Шансов найти мошенников почти нет, и теперь мама со своей небольшой пенсии должна больше 30 тысяч отдавать банкам ежемесячно почти 4 года, - печально завершил свой рассказ мужчина.

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