Сколько в Мурманской области в 2021 году родители платят за детский сад

С приходом осени началась не только пора учебы в школах и университетах, но и возвращение малышей в детские сады. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С приходом осени началась не только пора учебы в школах и высших учебных заведениях, но и возвращение малышей в детские сады. В администрации Мурманска сообщили о размере платы, взимаемой с родителей за присмотр за детьми в бюджетных дошкольных учреждениях в 2021 году.

Так, в сутки эта сумма составляет 126 рублей в группах с дневным пребыванием и 139 рублей - с круглосуточным присмотром. В итоге за месяц, если исключить выходные дни, получается около 3 тысяч рублей.

Как сообщали в региональном минобразования, в среднем по области максимальный размер родительской платы в 2021 году на 3,9% выше уровня 2020 года.

Напомним: в Мурманской области на 745 рублей повысили прожиточный минимум.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области увеличилась стоимость минимального набора продуктов питания. Он подорожал за первые шесть месяцев 2021 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru