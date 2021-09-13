Кольская АЭС: стартовал капитальный ремонт энергоблока № 2

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС.

В рамках ремонтной кампании предстоит провести капитальный ремонт основного оборудования реакторного отделения: реакторной установки с полной выгрузкой топлива из активной зоны и 100-процентным контролем герметичности оболочек (КГО) ТВЭЛов, главных запорных задвижек, капитальный ремонт парогенератора (2ПГ-6), главных циркуляционных насосов (2ГЦН-1,6), главного циркуляционного трубопровода (1ГЦТ-6), компенсатора объёма (2КО) и гидроёмкости (2ГЁ2).

В турбинном отделении будут выполнены текущий ремонт паротурбинной установи ПТУ-3, турбогенератора ТГ-4 с заменой генераторов собственного расхода, капитальный ремонт паротурбинной установки ПТУ-4 (ЦНД-1,2), турбогенератора ТГ-3 с заменой генераторов собственного расхода, циркуляционного насоса (ЦН-3А).

«Во время ремонта предстоят крупные работы по модернизации, - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев, - из них наиболее значимые – это замена импульсных предохранительных устройств парогенераторов; модернизация систем возбуждения турбогенераторов ТГ-3,4; замена генераторов собственного расхода ГСР-3,4; модернизация устройства защиты релейной защиты (УРЗА) блоков генератор-трансформатор; замена шкафов цепей трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. Также будет проведен контроль металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов реакторного и турбинного отделений».

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

По данным автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, радиационный фон в районе Кольской АЭС соответствует естественному природному фону на территории Мурманской области.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

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