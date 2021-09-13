Жительница Колы на детской площадке плюнула в 8-летнего мальчика

В Коле произошел пренеприятный инцидент на детской площадке. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Коле произошел пренеприятный инцидент на детской площадке. 8-летний мальчик на прогулке познакомился со сверстником, они стали играть. В какой-то момент ребенок сказал новому знакомому, что тот выбывает из игры. Это услышала мать второго ребенка и, разозлившись, "наехала" на приятеля своего сына.

- Женщина остановила ребенка и плюнула в него. По данному факту полиция проводит проверку, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, - уточнила "КП"-Мурманск" врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.

Напомним: стали известны подробности ночного избиения женщины в Мурманске. На северянку напали в Первомайском округе.

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