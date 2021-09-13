Житель Мурманска попал в больницу после визита сантехника

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В медицинское учреждение Мурманска после распития алкоголя с сантехником попал 25-летний местный житель. Мужчина получил травму, которую определили как легкий вред здоровью.

Как выяснили полицейские, молодой человек вызвал на дом сантехника. Во время работ между мужчинами завязалась приятельская беседа, перешедшая в распитие спиртного. Во время застолья между ними разгорелся конфликт. Приглашенный мастер ударил хозяина квартиры ножом в бедро, после чего скрылся.

- Злоумышленника задержали. Им оказался безработный 54-летний местный житель. Северянин в содеянном признался и пояснил, что причиной конфликта стало алкогольное опьянение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Апатитах застолье закончилось убийством. 50-летний северянин нанес смертельный удар ножом собутыльнице (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru