Жителей Мурманской области предупреждают о сильном дожде

Спасатели рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто, не выходить на природу.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
МЧС России по Мурманской области предупреждает северян об ухудшении погоды. Как сообщили в мурманском гидрометцентре, днем 13 сентября в южной части кольского края ожидаются сильный дождь и порывистый ветер. К слову, до Мурманска плохая погода не дойдет.
- В районе Кандалакши, Полярных Зорь и особенно Ковдора за сутки может выпасть от 15 до 25 миллиметров осадков. Дождь прекратится к утру 14 сентября, - отметили в паблике "Погода в Мурманске".
Спасатели рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто, не выходить на природу.
В случае возникновения ДТП или угрозы жизни людей - звонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погода в Мурманской области на неделю: прохладно и дожди. Какая погода будет в Мурманске и области с 13 по 19 сентября (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru