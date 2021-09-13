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Общество13 сентября 2021 12:17

Жителей Мурманской области предупреждают о сильном дожде

На юге региона ожидается также ветер
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Спасатели рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто, не выходить на природу.

Спасатели рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто, не выходить на природу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС России по Мурманской области предупреждает северян об ухудшении погоды. Как сообщили в мурманском гидрометцентре, днем 13 сентября в южной части кольского края ожидаются сильный дождь и порывистый ветер. К слову, до Мурманска плохая погода не дойдет.

- В районе Кандалакши, Полярных Зорь и особенно Ковдора за сутки может выпасть от 15 до 25 миллиметров осадков. Дождь прекратится к утру 14 сентября, - отметили в паблике "Погода в Мурманске".

Спасатели рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто, не выходить на природу.

В случае возникновения ДТП или угрозы жизни людей - звонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.

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