Жителей Мурманской области предупреждают о сильном дожде

Спасатели рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто, не выходить на природу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС России по Мурманской области предупреждает северян об ухудшении погоды. Как сообщили в мурманском гидрометцентре, днем 13 сентября в южной части кольского края ожидаются сильный дождь и порывистый ветер. К слову, до Мурманска плохая погода не дойдет.

- В районе Кандалакши, Полярных Зорь и особенно Ковдора за сутки может выпасть от 15 до 25 миллиметров осадков. Дождь прекратится к утру 14 сентября, - отметили в паблике "Погода в Мурманске".

Спасатели рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто, не выходить на природу.

В случае возникновения ДТП или угрозы жизни людей - звонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.

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