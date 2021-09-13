С начала года 34 жителей Мурманской области покусали клещи

Всего с начала мониторинга в медицинских организациях области зарегистрировано 34 обращений жителей по поводу укусов клещами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает мониторить обращения северян в медучреждения по поводу укусов клещей.

Так, с 6 по 12 сентября в медицинскую организацию области обратился один человек по поводу присосавшегося клеща. Случай был завозной, произошел во время пребывания северянина в другом регионе.

Всего с начала мониторинга в медицинских организациях области зарегистрировано 34 обращения жителей по поводу укусов клещей.

- Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Мурманской области проводят лабораторные исследования зараженности паукообразных вирусом клещевого энцефалита. За время проведения мониторинга исследовано 24 экземпляра клещей, снятых с пострадавших. Антиген клещевого вирусного энцефалита не выявлен, - сообщили в надзорном ведомстве.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области напоминает, что самой надежной мерой профилактики от заболевания клещевым энцефалитом является вакцинация. Прививки проводятся круглый год.

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