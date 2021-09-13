В Заполярном простятся с погибшим при крушении катера рыбаком

В Заполярном 13 сентября пройдут похороны Олега Ячменева, тело которого обнаружили в море на минувшей неделе. Ему было 53 года. Фото: vk.com/zapvestnik

В Мурманской области проводят в последний путь еще одного рыбака с потерпевшего бедствие в Баренцевом море катера. Напомним: в бухте Долгая Щель 7 сентября от удара волны перевернулось судно, на котором находились пятеро рыбаков, все жители Заполярного. Только один из них смог выжить, остальные погибли.

На данный момент спасатели продолжают поиски еще одного пассажира. Тем временем в Заполярном 13 сентября пройдут похороны Олега Ячменева, тело которого обнаружили в море на минувшей неделе. Ему было 53 года.

- Прощание с Олегом Ячменевым, трагически погибшим при крушении катера в районе бухты Долгая Щель, состоится в понедельник, 13 сентября, в 12.00 в церкви города, - сообщили в группе "ЗВ Онлайн".

Также в Заполярном уже состоялись похороны 52-летнего Сергея Петрухина, который до последнего момента держался за катер. Мужчина погиб от переохлаждения.

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