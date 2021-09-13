Спасатели нашли тело пассажирки с перевернувшегося в районе бухты Долгая Щель катера

Спасатели нашли тело третьего погибшего в крушении катера. Фото: МЧС по МО

7 сентября в районе бухты Долгая Щель в Печенгском районе перевернулся вышедший из Лиинахамари катер, на котором были 5 человек. Выжил только один, тела двоих нашли в первые сутки после трагедии.

Почти неделю велись поиски еще двоих человек, помогали в них даже норвежцы.

Утром 13 сентября стало известно, что найдено тело единственной женщины на борту. Одного из погибших похоронили 10 сентября. Еще с одним простятся 13 сентября.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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