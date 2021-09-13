В Ковдоре медведица с тремя медвежатами пришла на комбинат

Медвежье семейство не боялась людей. Фото: скриншот видео

Рабочие Ковдорского ГОКа сняли на видео нежданных гостей: на промплощадку забрела семья - медведица и три ее медвежонка.

Семейство бегало рядом с людьми и машинами. Один из водителей посигналил хищникам, после чего они поспешили в сторону леса.

Напомним: в конце августа в Кировске застрелили медведя, которых выходил на рудник. Еще двух косолапых ликвидировали летом в Териберке.

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