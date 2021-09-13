Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Дом. Семья13 сентября 2021 9:44

В Ковдоре медведица с тремя медвежатами пришла на комбинат

Рабочие наблюдали, как семейство бегает по промплощадке
Ника СВЕТЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Медвежье семейство не боялась людей. Фото: скриншот видео

Медвежье семейство не боялась людей. Фото: скриншот видео

Рабочие Ковдорского ГОКа сняли на видео нежданных гостей: на промплощадку забрела семья - медведица и три ее медвежонка.

Семейство бегало рядом с людьми и машинами. Один из водителей посигналил хищникам, после чего они поспешили в сторону леса.

Напомним: в конце августа в Кировске застрелили медведя, которых выходил на рудник. Еще двух косолапых ликвидировали летом в Териберке.

Медведица с медвежатами на площадке Ковдорского ГОКа
Видео: vk.com/enskiy

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На кладбище Мурманска заметили следы медведя. Ранее он бродил среди могил в июле (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru