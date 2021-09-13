В Териберке будет создан природный парк

Природный парк в Териберке задокументирован. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В 2020 году стало известно, что в Териберке до конца 2021 года появится природный парк. Это решение активно поддержали местные жители, которые обеспокоены негативным влиянием туристов на свою малую родину.

- Я подписал постановление о создании природного парка. Это позволит нам активно, но аккуратно, по четким стандартам и правилам, развивать туристическую инфраструктуру этого замечательного места. Выполнена большая работа. Будем регулировать численность туристов, сохранять природу, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Площадь природного парка в Териберке составит 2,5 тысячи га.

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