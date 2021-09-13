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Общество13 сентября 2021 8:22

Мурманская область получит 22 новые машины скорой помощи

Помимо этого поставят 9 школьных автобусов
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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В Мурманскую область поставят новые машины скорой помощи.

В Мурманскую область поставят новые машины скорой помощи.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области продолжает обновляться автопарк разных структур.

- В ближайшее время мы получим 22 машины скорой помощи: 19 машин класса "Б" и 3 машины класса "С". Также поступят 9 новых школьных автобусов разной вместимости - от 13 мест до 31, - сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании.

Помимо этого на 11% в этом году обновят парк общественного транспорта, в том числе уберут с линий все троллейбусы и автобусы старше 30 лет.

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