За сутки в Мурманской области 140 человек заболели коронавирусом

На лечении остается 14 121 пациент. Фото: ИВАНОВА Диана

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 12 сентября 2021 года, за последние сутки 142 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 69 894 человека, количество летальных исходов - 1932 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки выявлено в Мурманске (+51, всего 34418), Кандалакшском районе (+22, всего 4908) и Мончегорске (+16, всего 4893).

Выздоровел 53 841 северянин, на лечении остается 14 121 пациент.

Напомним: губернатор Мурманской области рассказал, когда откроются детские игровые комнаты. Андрей Чибис на "прямой линии" затронул тему ковидных ограничений.

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