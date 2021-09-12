Прокуратура проводит проверку по факту возгорания автобуса на дороге Мишуково-Снежногорск

Проведение проверки поручено прокурору Кольского района. Фото: скрин видео

Прокуратура Мурманской области проводит проверку в связи с возгоранием пассажирского автобуса на 14-м километре автодороги Мишуково-Снежногорск. Напомним: в автобусе находились 45 рабочих, которым пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись. К счастью, обошлось без пострадавших.

Проведение проверки поручено прокурору Кольского района.

- Будут уставлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.

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