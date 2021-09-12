Прокуратура проводит проверку по факту возгорания автобуса на дороге Мишуково-Снежногорск

Проведение проверки поручено прокурору Кольского района. Фото: скрин видео
Прокуратура Мурманской области проводит проверку в связи с возгоранием пассажирского автобуса на 14-м километре автодороги Мишуково-Снежногорск. Напомним: в автобусе находились 45 рабочих, которым пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись. К счастью, обошлось без пострадавших.
Проведение проверки поручено прокурору Кольского района.
- Будут уставлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кандалакше водитель Honda угодила в кювет и получила травмы. По факту ДТП проводится проверка (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru