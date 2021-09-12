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Здоровье12 сентября 2021 12:30

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 12 сентября 2021 года составило 1932 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 12 сентября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида на 100 тысяч населения.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида на 100 тысяч населения.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 12 сентября 2021 года - 1932 человека. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 255 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 140 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 69 894 человека. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Кандалакшский район.

Напомним: жителям Мурманской области рассказали, как сочетать прививки от коронавируса и гриппа.

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