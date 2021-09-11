Первый канал покажет "Сборную Снежногорска"

Первый канал покажет запись "Кубка чемпионов-2021".

Сборная Снежногорска "Мурманск - столица Арктики" не играет в новом сезоне Высшей Лиги КВН, но периодически участвует в спецпроектах. Например, в "Голосящем КиВиНе-2021".

11 сентября северяне смогут снова увидеть земляков по телевизору. В 21.20 Первый канал покажет "Кубок чемпионов-2021".

- В летнем амфитеатре Mriya Resort & SPA в Крыму сошлись золотые медалисты прошлого сезона — команды КВН "Русская дорога" и Сборная "Татнефти" с помощниками в лице "ИП Бондарев" и "Сборная Снежногорска- Мурманск - столица Арктики", - сообщили в Доме молодежи Мурманска.

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