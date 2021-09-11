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Общество11 сентября 2021 18:08

Андрей Малахов о Дне города Апатиты: "Мы, дорогие мои земляки, сможем снова вернуться в детство и сказку"

В Апатитах зажгли советские вывески
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Советские вывески в Апатитах зажглись огнями.

Советские вывески в Апатитах зажглись огнями.

11 сентября Апатиты отмечают День города - им исполняется 55 лет. Известный уроженец Андрей Малахов сделал малой Родине необычный подарок - старые советские вывески зажгутся яркими огнями.

- Мне очень нравится эта фотография. Вывеска кафе-ресторана «Заполярье» в Апатитах. Здесь, в самом шикарном заведении общепита, праздновали когда-то свадьбу мои родители. И когда я возвращался домой из школы, особенно полярной ночью, яркие неоновые огоньки освещали мой путь : «Беги быстрей, мороз усиливается!» - так они в моих детских воспоминаниях «зазывали» меня домой. А я тайком сворачивал в кулинарию, чтобы успеть купить самое вкусное в городе пирожное «картошка», - написал телеведущий в своем Instagram.

Он отметил, что в наше время сложно найти компанию, которая бы делала вывески из "газосвета", но это удалось сделать.

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