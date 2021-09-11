Жительница Мончегорска сфотографировала перевернутую радугу

Над Мончегорском наблюдали перевернутую радугу. Фото: Надежда Похловская

Жительница Мончегорска Надежда Полховская выложила на свою страницу в "ВКонтакте" фотографию необычного природного явления - перевернутой радуги.

- В 16.40 необычная радуга, - написала северянка 10 сентября.

Такое явление образуется тогда, когда на высоте 7-8 километров появляются перистые облака, через ледяные кристаллики проходит солнечный свет. Цвет в перевернутой радуге располагается в обратном порядке: сверху находится фиолетовый, а снизу - красный.

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