Модель-альбинос из Никеля снялась для итальянского VOGUE

Сандра Капшук - необычная модель из Мурманской области.

Сандра Капшук - необычная модель из Мурманской области. Когда в 2016 году мы писали о том, что девушка участвует в конкуре "Королева Руси", у нее были длинные светлые волосы. Но на самом деле эта красавица не блондинка, а альбинос.

Этим летом девушка показала свои кадры, сделанные для итальянского VOGUE. Перед фотографом Сандра предстала частично обнаженной.

- Любите свое тело таким, какое оно есть, и уважайте тела других людей: любых форм, размеров, цветов кожи, - говорит Сандра.

Девушка часто летает в Санкт-Петербург и Москву на съемки. Одни из необычных ее фотосессий - подводные съемки.

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