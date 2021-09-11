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Здоровье11 сентября 2021 12:24

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 11 сентября 2021 года составило 1924 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 11 сентября 2021 года
Ника СВЕТЛОВА
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За последние месяцы не было ни одного дня без смертей от коронавируса.

За последние месяцы не было ни одного дня без смертей от коронавируса.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 11 сентября 2021 года - 1924 человека. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 254 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 144 новых случая заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 69 754 человека. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Кандалакшский район.

Напомним: жителям Мурманской области рассказали, как сочетать прививки от коронавируса и гриппа.

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