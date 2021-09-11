Глава администрации Мурманска уволил председателя комитета по культуре

Елена Наймушина была председателем комитета по культуре Мурманска 10 лет. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Еще одно кадровое решение принял глава администрации Мурманска Евгений Никора - он уволил председателя комитета по культуре Елену Наймушину.

Она возглавляла комитет с 2011 года, общий стаж в сфере культуры - около 30 лет. До назначения в Мурманске она работала в отделе по культуре и делам молодежи администрации Печенгского района.

Напомним: на этой неделе стало известно об отстранении от работы заместителя главы администрации Мурманска Виталия Розыскула.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ЗАТО Александровск ушел в отставку после критики со стороны правительства региона. Депутаты местного горсовета поддержали Семена Каурова в этом решении (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru