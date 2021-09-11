На дороге Мишуково-Снежногорск загорелся автобус с пассажирами

Автобус загорелся во время поездки. Фото: скриншот видео/vk.com/murmansk_dtp

В 6.43 утра 11 сентября на 14-м километре дороги Мишуково-Снежногорск загорелся пассажирский автобус. Внутри было 45 человек.

- Огнем уничтожены моторный отсек и два ряда задних сидений на общей площади 5 квадратных метров. Эвакуированы 45 человек, никто не пострадал. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Напомним: в конце мая под Кировском вспыхнул пассажирский автобус. Люди успели выбраться из горящего транспорта. Еще один горел в это же время в Заполярном.

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