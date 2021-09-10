Очередная детская площадка в Мурманске подверглась атаке вандалов

Поврежден дорогостоящий и технически сложный элемент. Фото: Центр городского развития МО

Детская площадка на Ушакова 7/2 в Мурманске подверглась атаке вандалов и частично не может быть восстановлена. Такой вывод сделали сотрудники компании-подрядчика, осмотрев элементы конструкции.

На этот раз злоумышленники вырезали часть полотна батута и сломали несколько пружин в основании. Поврежден дорогостоящий и технически сложный элемент. Некоторые из сломанных деталей заменить невозможно.

– Как правило, от рук вандалов страдают подвесы качелей, крепления элементов, заглушки на соединениях. А сломать их без применения физической силы и специальных инструментов практически не возможно, – рассказал представитель компании-подрядчика Руслан Козлов.

Ксилофон и батут на площадке по улице Ушакова установили месяц назад. Всего за последний год в Мурманске оборудовали семь детских площадок. И на каждой из них сейчас есть повреждения. Подрядчик намерен обратиться с заявлением о вандализме в правоохранительные органы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родственник погибшего на катере рыбака в бухте Долгая Щель: "Без него остались жена, дети и маленький внук". В Заполярном состоятся похороны одного из погибших мужчин (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru