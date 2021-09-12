Для нуждающихся северян в Мурманске проведут сбор продуктов и промтоваров

Акция пройдет 19 сентября. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске откроют сбор для северян, находящихся в трудной жизненной ситуации. Принимать продукты и товары первой необходимости для нуждающихся будут 19 сентября у ДК имени Кирова.

Акция стартует в 17.00 и продлится до 21.00. Организаторы принимают гречку, рис и любые другие крупы, макароны, сахар, чай, кофе, тушенку и любые другие консервы, растительное масло. У места сбора будут работать морозильные камеры, для тех, кто хочет передать нуждающимся любые замороженные продукты: мясо, рыбу, масло.

Кроме того организаторы анонсировали прием средств личной гигиены: зубной пасты, зубных щеток, туалетного, хозяйственного или жидкого мыла, влажных салфеток и антисептиков, шампуней, гелей, детского крема, одноразовых бритвенных станков, стирального порошка, а так же средств индивидуальной защиты (перчатки, маски). Мурманчан просят пока не приносить одежду, поскольку ее осталось достаточно с прошлых сборов.

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