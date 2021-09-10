В Териберке установят новый арт-объект из носов деревянных лодок

Конструкцию предполагается разместить на берегу. Фото: "Креативный класс"

Поморское село на берегу Баренцева моря продолжают украшать арт-объектами. Напомним: недавно там установили красный болотоход, а вскоре появятся наскальные изображения гигантских троллей.

Еще одним новым проектом для Териберки стала инсталляция «Лодки»/«Место встречи изменить нельзя», которую создала художница из Санкт-Петербурга Екатерина Голубина. Инсталляция будет сделана из носов старых деревянных лодок, собранных по рыбацким селам Мурманской области.

- Конструкцию предполагается разместить на береговой линии, в доступности как для жителей поселка, так и для туристов, - сообщили в группе АНО «Креативный класс».

Арт-объект разработан АНО «Креативный класс» и Центром современного искусства «Сияние».

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