Распыливший в отца с ребенком газ житель Заполярного избежал уголовного дела

В сеть отец ребенка выложил видео случившегося. Фото: Василий Вахрин

30 августа житель Заполярного вместе с ребенком переходил дорогу у детской поликлиники, но не по переходу, а в другом месте (из-за дорожных работ). В этот момент водитель Renault чуть не сбил пешеходов.

Когда мужчина возмущенно замахнулся на машину пакетом, автолюбитель вышел с газовым пистолетом и распылил газ в семью. В сеть отец ребенка выложил видео случившегося, и полиция начала проверку по заявлению.

- По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое в настоящее время направлено в прокуратуру. В отношении мужчины проводится проверка в рамках административного законодательства, - сообщила врио начальника ОИиОС УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.

Мужчина может пойти по статье за хулиганство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

VL.ru: в Сирии погиб подполковник Северного флота. Военнослужащий подорвался во время сопровождения колонны с гуманитарной помощью (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru