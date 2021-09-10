Распыливший в отца с ребенком газ житель Заполярного избежал уголовного дела

В сеть отец ребенка выложил видео случившегося.
Фото: Василий Вахрин
30 августа житель Заполярного вместе с ребенком переходил дорогу у детской поликлиники, но не по переходу, а в другом месте (из-за дорожных работ). В этот момент водитель Renault чуть не сбил пешеходов.
Когда мужчина возмущенно замахнулся на машину пакетом, автолюбитель вышел с газовым пистолетом и распылил газ в семью. В сеть отец ребенка выложил видео случившегося, и полиция начала проверку по заявлению.
- По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое в настоящее время направлено в прокуратуру. В отношении мужчины проводится проверка в рамках административного законодательства, - сообщила врио начальника ОИиОС УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.
Мужчина может пойти по статье за хулиганство.
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