В социальных сетях появилось фото с места гибели в Сирии подполковника из Мурманска

Взрывное устройство сработало на дороге. Фото: t.me/milinfolive/71084

Подполковник Алексей Шнайдер, служивший на Северном флоте, погиб 9 сентября в Сирии при сопровождении гуманитарного груза. Фотографии с места происшествия появились в сети сегодня.

- "КамАЗ-5350" с КДЗ ММ-501/2 после вчерашнего подрыва, в результате которого погиб один военнослужащий, - пишет телеграмм-канал "Военный осведомитель".

На фотографии виден разрушенный взрывом кузов автомобиля, который лежит в пустыне. Полностью разрушено правое переднее колесо, кабина водителя с правой стороны.

Алексею Алексеевичу Шнайдеру было 45 лет.

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