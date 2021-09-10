В Мурманске на улице Шабалина перевернулся Chrysler, водителя госпитализировали

На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: vk.com/pvm51

10 сентября в Мурманске произошло серьезное ДТП с участием одной машины. В аварии пострадал человек.

- По предварительной информации, около 13.00 на улице Шабалина водитель Chrysler 307, двигаясь с севера на юг, допустил опрокидывание своего автомобиля. В ДТП водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение Мурманска, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка.

Напомним: в Кировске произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Столкнулись два "УАЗа" и Opel.

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