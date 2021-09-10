Губернатор Мурманской области проведет прямую линию

Эфир состоится 12 сентября, в 13.00. Фото: правительство МО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проведет очередную прямую линию, где ответит на волнующие население вопросы. Последний раз глава региона общался таким образом с северянами 27 августа.

- В это воскресенье, 12 сентября, в 13.00, проведу прямую линию с трансляцией на "России-24" и моей странице во "ВКонтакте". Буду отвечать на ваши звонки и комментарии, - сообщил Андрей Владимирович.

Свои вопросы можно оставлять под постом на странице губернатора в соцсетях. К слову, жители региона уже написали массу комментариев. Больше всего северян волнует тема ЖКХ.

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