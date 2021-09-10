Самолет из Санкт-Петербурга в Мурманск задерживается на 7 часов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Рейс 5H517 из Санкт-Петербурга в Мурманск задерживается почти на семь часов, сообщили в авиакомпании "Смартавиа". Он должен был прилететь 10 сентября в 16:45, по техническим причинам его прилет откладывается до 23:55.

Обратный рейс этой же авиакомпании так же вылетит с опозданием - уже 11 сентября в 0:55. Авиакомпания принесла пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.

Актуальную информацию о расписании можно увидеть на онлайн табло аэропорта Мурманск.

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