За сутки в Мурманской области 144 человека заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии заразились ковидом 69 612 человек.
Фото: ИВАНОВА Диана
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 10 сентября 2021 года, за последние сутки 144 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.
Всего с начала пандемии заразились ковидом 69 612 человек, количество летальных исходов - 1915 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки выявлено в Мурманске (+55, всего 34316), Кандалакшском районе (+18, всего 4873) и Мончегорске (+17, всего 4858).
Выздоровел 53 741 северянин, на лечении остаются 13 956 пациентов.
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