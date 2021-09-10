Жители Мурманской области нашли 800-граммовый белый гриб

Огромный белый гриб для малыша. Фото: Надежда Новикова

Пусть погода в Мурманской области стоит скорее октябрьская, чем сентябрьская, на тихой охоте северян это не сказывается. Жители разных городов делятся с земляками фотографиями даров леса.

Жительница Мурманска Надежда Новикова с семьей нашла солидный белый гриб. Размером он больше бутылки объемом 0,5 литра, а весит 800 граммов!

- Сначала не могли налюбоваться! Несмотря на его большой размер, гриб был чистым, без жучков. Приготовили жареху. Картошечка получилась особенно ароматной! - рассказала Надежда Новикова "КП"-Мурманск".

Из грибочка-крепыша приготовили вкусную жареху. Фото: Надежда Новикова

Место, где семья нашла трофей, оставим в тайне - у каждого свои грибные места.

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