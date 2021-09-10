VL.ru: в Сирии погиб подполковник Северного флота

Военнослужащие РФ сопровождали гуманитарную колонну. Фото: Александр КОЦ

9 сентября в в провинции Хомс Сирии произошел взрыв на дороге, по которой ехала колонна с гуманитарным грузом, которую сопровождали наши военнослужащие. Один из них получил серьезные травмы и погиб.

- Как сообщает наш источник, погиб 45-летний подполковник Алексей Шнайдер. Он родился в Новосибирске, длительное время служил в одной из частей Сухопутных войск в Сергеевке. Его перевели в Мурманск, а оттуда командировали в Сирию, - пишет сайт VL.Ru.

В Минобороне сообщили, что окажут семье погибшего всю необходимую помощь.

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