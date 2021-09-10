В Мурманске пропал молодой человек в желтой толстовке

Северянина ищут уже месяц. Фото: "МурманСпас"

В Мурманске пропал 22-летний местный житель Андрей Филимонов. Молодой человек ушел из дома на улице Лобова, 60 6 августа, и вот уже как месяц его местонахождение не известно.

Приметы: русые волосы, среднее телосложение.

Был одет в спортивные брюки, желтую толстовку с капюшоном, черные кроссовки, темно-зеленую ветровку, черную кепку. С собой у него был портфель.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем северянине, просят обратиться в полицию по телефонам: 02 или 102 либо позвонить в ПСО "МурманСпас": 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

Напомним: пропавшую в августе жительницу Мончегорска нашли мертвой. 41-летняя Екатерина Бокова нуждалась в медицинской помощи.

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