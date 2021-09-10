В Териберке состоится открытие памятной доски погибшим при бомбежке северянам

Мероприятие пройдет 10 сентября. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

10 сентября в Териберке откроют памятную доску, посвященную жителям поморского села, погибшим во времена Великой Отечественной войны, а именно - при бомбежке 14 июня 1942 года. Об этом сообщили в администрации поселка.

- Уважаемые жители и гости Териберки! Приглашаем вас принять участие в открытии памятной доски, расположенной рядом с домом №4 на улице Почтовой, - говорится в объявлении.

Мероприятие состоится в 14.45. Для всех желающих будет организован автобус, который отправляется в 14.30 от здания Лодейнинской школы.

Напомним: в Териберке появился новый арт-объект. На берегу моря теперь красуется ярко-красный болотоход.

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