В Териберке состоится открытие памятной доски погибшим при бомбежке северянам

Мероприятие пройдет 10 сентября.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
10 сентября в Териберке откроют памятную доску, посвященную жителям поморского села, погибшим во времена Великой Отечественной войны, а именно - при бомбежке 14 июня 1942 года. Об этом сообщили в администрации поселка.
- Уважаемые жители и гости Териберки! Приглашаем вас принять участие в открытии памятной доски, расположенной рядом с домом №4 на улице Почтовой, - говорится в объявлении.
Мероприятие состоится в 14.45. Для всех желающих будет организован автобус, который отправляется в 14.30 от здания Лодейнинской школы.
Напомним: в Териберке появился новый арт-объект. На берегу моря теперь красуется ярко-красный болотоход.
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