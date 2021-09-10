Терминал "Лавна" запустят в декабре 2023 года

Терминал "Лавна" запустят в 2023 году. Фото: правительство Мурманской области

9 сентября состоялось совещание в Правительстве РФ под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова, на котором обсудили будущее порта Лавна. Его строят в рамках развития Мурманского транспортного узла.

- Главной целью встречи стала «сверка часов» заинтересованных сторон в процессе реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Все без исключения участники подтвердили намерение успешно завершить проект, стратегически важный для страны. Было подчеркнуто, что главная практическая задача на сегодня – обеспечить синхронность строительства железнодорожной инфраструктуры (в том числе на дальних подходах) и портовых мощностей терминала «Лавна», - сообщили в правительстве Мурманской области.

Актуализированная «дорожная карта» развития Мурманского транспортного узла должна быть представлена Первому заместителю Председателя Правительства России в течение двух дней.

Запустить терминал планируют в декабре 2021 года, он должен выйти на мощность перевалки угля свыше 18 миллионов тонн в год. Строительство возобновится на следующей неделе.

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