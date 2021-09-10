Мурманская область не попала в число регионов с большим количеством миллионеров

Мурманская область не вошла в топ-10 регионов по числу миллионеров. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Центре управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково» составили рейтинг регионов по числу проживающих в них миллионеров. Мурманская область в топ-10 не вошла.

Как сообщает РБК, первое место у Москвы и Московской области (104,5 тысячи человек), второе - у Санкт-Петербурга и Ленообласти (28 тысяч человек), третье - у Краснодарского края (12 тысяч человек).

В топ-10 также вошли Ростовская область, Татарстан, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Челябинская, Новосибирская, Воронежская области, Ставропольский, Красноярский края, Башкортостан и ХМАО.

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