Житель Нивского забил друга до смерти кулаками

Мужчина забил друга до смерти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29-летнего жителя поселка Нивский ждет суд за убийство человека. Как рассказали в СУ Следственного комитета по Мурманской области, 20 июня этого года он напал на своего 28-летнего знакомого и забил его до смерти.

- Он нанес не менее пяти ударов кулаком по голове и не менее одного удара ногой в область грудной клетки. Потерпевший скончался на месте, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Свою вину мужчина признал, также против него говорили все улики. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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