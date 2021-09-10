В Апатитах огласили приговор продававшей наркотики женщине

Общий вес наркотиков превысил 160 граммов. Фото: Олег ЗОЛОТО

39-летняя северянка услышала приговор Апатитского городского суда. Женщину обвиняли в ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

По данным следствия, северянка с февраля по апрель 2021 года незаконно приобрела для дальнейшего сбыта наркотические средства в крупном размере. Женщина попала в поле зрения правоохранителей. Жительницу Апатитов задержали.

– При личном досмотре у нее изъяли наркотическое средство – метилэфедрон общей массой 1,5426 грамма. После во время обыска квартиры, был обнаружен тайник в котором были 13 пакетов и 25 свертков с наркотическими и психотропными веществами. Общий вес их превысил 160 граммов, – сообщили в УМВД по Мурманской области.

Апатитский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела и признал женщину виновной. Ее приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать их она будет в исправительной колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Единственный выживший в крушении катера у бухты Долгая Щель: "Они не могли больше держаться за лодку в холодной воде и отпустили ее". В Баренцевом море продолжаются поиски двух пропавших с судна [эксклюзив] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru