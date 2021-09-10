Судебные приставы в Североморске задержали находившегося в федеральном розыске алиментщика

Судебные приставы нашли должника дома. Фото: Алексей ФОКИН

В Североморске судебные приставы задержали алиментщика, который находился также и в федеральном розыске. Северянин должен был платить алименты на содержание своих детей, но делать это добровольно отказывался, а от явки к судебным приставам, которые возбудили исполнительное производство, уклонялся.

Тем временем сумма долга превысила 300 тысяч рублей. Судебный пристав вынес постановление о принудительном приводе. В это время выяснилось, что мужчина объявлен полицейскими в федеральный розыск по подозрению в совершении преступления по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

– К дому, где жил мужчина, были направлены приставы. Должник отказался открывать им двери. «Переговоры» через дверь не увенчались успехом, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области. – Через пару часов, решив, что судебные приставы так долго его «караулить» не будут, должник вышел на прогулку.

Но он ошибся. Мужчину задержали и принудительно доставили к приставу.

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