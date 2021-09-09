Сотрудники УФСИН сорвали «поставку» телефонов в ИК-18

Неизвестный пытался перекинуть в колонию мобильные телефоны. Фото: УФСИН по Мурманской области

Сотрудники УФСИН сорвали «поставку» телефонов на территорию ИК-18.

Вечером 8 сентября оператор пункта видеоконтроля исправительной колонии строгого режима № 18 УФСИН России по Мурманской области заметил подозрительного человека. Со свертком в руках он направлялся к участку внешней запретной зоны учреждения.

О своем наблюдении оператор сообщил охране колонии. На место выдвинулась резервная группа.

– Заметив сотрудников группы отдела охраны колонии, мужчина понял, что был замечен. Он спешно скрылся, – сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области. – На обочине дороги позже были замечены два полиэтиленовых свертка, перемотанных скотчем. В них обнаружили семь мобильных телефонов.

По данному факту проводится проверка.

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