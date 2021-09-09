В Мурманской области увеличилась стоимость минимального набора продуктов питания

Минимальный продуктовый набор в Мурманской области стал дороже. Фото: Евгения ГУСЕВА

"Мурманскстат" опубликовал данные о социально-экономическом положении Мурманской области в январе - июле 2021 года.

- Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на одного человека в месяц по Мурманской области в конце июля 2021 года составила 6174,88 руб. и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,7%, с начала года – на 12,5%, - говорится в исследовании.

Цены на непродовольственные товары в июле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличились в среднем на 0,6%.

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