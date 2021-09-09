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Общество9 сентября 2021 17:41

Погода в Мурманске на 10 сентября 2021 года: до +12 градусов, ночью заморозки

Какая погода будет в Мурманске и области 10 сентября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Кольский полуостров будет находиться под влиянием периферии многоцентровой циклонической депрессии.

Кольский полуостров будет находиться под влиянием периферии многоцентровой циклонической депрессии.

Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области сохраняется по-настоящему осенняя, прохладная погода. Бабьего лета северянам, похоже, не видать.

- 10 сентября будет облачно с прояснениями, местами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5, в отдельных районах заморозки до -2, днем +7 - 12 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

До 11 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом и Гренландском морях, а также воздушных масс, поступающих из приарктических регионов. В этот период в Мурманской области характер погоды существенно не изменится.

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