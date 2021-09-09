Экспедиция Эрмитажа в Хибины: "По цветовой гамме эти горы созвучны живописи Каспара Давида Фридриха"

Авторы Instagram-канала Эрмитажа побывали в Хибинах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Авторы Instagram-страницы Эрмитажа рассказали о своей летней экспедиции в Хибины. Коронавирус закрыл границы и показал, как хорошо путешествовать по России. Внимание приковала к себе и Мурманская область.

- Одной из точек нашего путешествия были Хибины. И нам показалось, что одни из самых древних гор планеты Земля по цветовой гамме, по эмоциональному состоянию созвучны живописи Каспара Давида Фридриха. А что думаете вы? - написали участники экспедиции.

Пост был сделан ко дню рождения известного немецкого романтика.

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