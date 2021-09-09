Свинина, белокочанная капуста и охлажденные куры подорожали в Мурманской области

На 0,9% выросла стоимость белокочанной капусты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мурманскстат подвел итоги мониторинга цен и назвал продукты, которые подорожали за минувшую неделю. Так, наибольший скачок цен зафиксирован на свинину, кроме бескостного мяса.

Цены на мясо выросли на 1,3%. Кроме того на 0,9% выросла стоимость белокочанной капусты, на 0,8% – на мороженые и охлажденные куры. Подорожали также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, вермишель – на 0,5%.

– А вот подешевел ряд продуктов. Цены на картофель снизились на 4,7%, морковь – на 3,8%, репчатый лук – на 1,2%, куриные яйца – на 1,1%, – сообщает Мурманскстат.

Что касается цен на другие товары, то они не изменились или изменились незначительно. Мониторинг проводили с 31 августа по 6 сентября в Североморске, Мурманске и Апатитах.

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